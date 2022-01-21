В Калуге две улицы назовут в честь «Артека»

В Калуге две новые улицы в деревне Груздово назовут в честь международного детского центра «Артек». Соответствующий проект решения в пятницу, 21 января, опубликовала городская Дума.

В Груздово улицы 1-я Артекская и 2-я Артекская будут соседствовать с улицей Крымской.

Ранее с ходатайством в Калугу обращалось руководство центра «Артек».

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