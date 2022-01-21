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В Калуге расписание автобуса №94 изменится с 22 января

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 21.01.2022 12:15 0 541
В Калуге расписание автобуса №94 изменится с 22 января

В Калуге с субботы, 22 января, вновь изменится расписание автобусного маршрута №94 «Дом быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово». Об этом 21 января сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

Расписание автобуса №94 «Дом быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово» в Калуге с 22 января:

  • Деревня Заречье: 6:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:20, 17:30, 20:10.
  • Деревня Петрово: 6:35, 9:05, 11:05, 13:05, 15:25, 17:35, 20:15.
  • Деревня Доможирово: 6:55 (Лихун – 6:45), 9:15, 11:15, 13:15, 15:35, 17:45, 20:25.
  • Дом быта: 8:00, 10:00, 12:00, 14:20, 16:30, 19:10, 21:10.

Автобус №94 работает в Калуге с 1 декабря 2021 года.

Ранее расписание менялось с 15 января.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 21.01.2022 12:15 0 541
Тэги: авто транспорт
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