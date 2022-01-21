В Калужской области ГИБДД объявила о четырех днях проверок на дорогах

В пятницу, 21 января, в Калужской области стартовала профилактическая акция ГИБДД «Нетрезвый водитель». Инспекторы будут проверять автомобилистов в этот день, а также 22, 28 и 29 января, сообщили в региональном управлении дорожной полиции.

С начала 2022 года в нашем регионе уже были задержаны 30 пьяных водителей.

На дорогах области по вине нетрезвых автомобилистов в январе произошли четыре аварии. В них пострадали четыре человека.

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