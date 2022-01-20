В Калуге «Майбах» сбросят с Гагаринского моста 6 февраля во время съемок сериала

В воскресенье, 6 февраля, в Калуге частично будет перекрыто движение по Гагаринскому мосту. Во время съемок сериала там планируется сбросить в реку автомобиль «Майбах», сообщили нам 20 января в городской управе.

По предварительным данным, полностью движение по мосту на Правый берег могут перекрыть лишь на короткий промежуток

- Максимум на три минуты, - заверили в горуправе.

При этом в администрации подчеркнули, что все остальное время для проезда будет открыта одна полоса.

Как мы уже рассказывали, с 16 января продюсерская компания Comedy Club Production снимает в Калуге комедийный сериал с рабочим названием «Неличная жизнь». Из-за техники киношников со вторника проезд затруднен на улице Плеханова.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!