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В Калужской области водителей 925 377 раз оштрафовали за год с помощью дорожных камер

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2022 11:08 7 371
В Калужской области водителей 925 377 раз оштрафовали за год с помощью дорожных камер

За 2021 год в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 925 377 нарушений. В четверг, 20 января, об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

Общая сумма штрафов составила почти 833 миллиона рублей.

В местах установки камер за год произошло 45 ДТП.

В 2022 году на дорогах Калужской области появятся новые камеры.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2022 11:08 7 371
Тэги: авто дороги камеры
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