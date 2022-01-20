В Калужской области водителей 925 377 раз оштрафовали за год с помощью дорожных камер
За 2021 год в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 925 377 нарушений. В четверг, 20 января, об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).
Общая сумма штрафов составила почти 833 миллиона рублей.
В местах установки камер за год произошло 45 ДТП.
В 2022 году на дорогах Калужской области появятся новые камеры.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!