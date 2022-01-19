Горуправа Калуги просит убрать автомобили с четырех улиц для вывоза снега 20 января
В ночь на четверг, 20 января, в Калуге планируется вывезти снег с четырех улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства. Также вывоз снега продолжится днем 20 января.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 19 января до 06:00 20 января:
- ул. Набережная,
- ул. Кирова (от сквера Медсестер в сторону пл. Победы);
- ул. Ленина (от ул. Московской до Старого Торга).
Вывоз снега днем 20 января с 8:00 до 17:00:
- ул. Ленина (от пл. Вокзальной в сторону ул. Баррикад);
- ул. Платова (от ул. Моторной до Грабцевского шоссе).
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