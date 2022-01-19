Горуправа Калуги просит убрать автомобили с четырех улиц для вывоза снега 20 января

В ночь на четверг, 20 января, в Калуге планируется вывезти снег с четырех улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства. Также вывоз снега продолжится днем 20 января.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 19 января до 06:00 20 января:

ул. Набережная,

ул. Кирова (от сквера Медсестер в сторону пл. Победы);

ул. Ленина (от ул. Московской до Старого Торга).

Вывоз снега днем 20 января с 8:00 до 17:00:

ул. Ленина (от пл. Вокзальной в сторону ул. Баррикад);

ул. Платова (от ул. Моторной до Грабцевского шоссе).

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