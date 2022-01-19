В Калуге движение на улице Плеханова затруднено из-за съемок фильма

Утром в среду, 19 января, на участке улицы Плеханова между улицами Комарова и Пушкина в Калуге затруднено движение.

Вдоль улицы с обеих сторон запаркованы автомобили. В основном это техника киношников с московскими номерами, которые снимают фильм.

Для проезда осталась лишь одна полоса.

Ранее городская управа Калуги сообщала, что продюсерская компания Comedy Club Production с 16 по 9 февраля будет снимать в Калуге комедийный сериал с рабочим названием «Неличная жизнь». В связи с этим возможны перекрытия улиц.

Для проезда в обе стороны осталась одна полоса.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!