Главная Новости Авто и транспорт
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

На улицах Калуги затруднено движение после сильного снегопада

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 08:49 12 1446
На улицах Калуги затруднено движение после сильного снегопада

Утром во вторник, 18 января, на улицах Калуги затруднено движение после сильного снегопада, который накрыл город ночью.

Пробки образовались в Турынино, на улицах Генерала Попова, Московской, Набережной, Ленина, Жукова, Баррикад, Телевизионной, Карла Либкнехта, Грабцевском шоссе, дороге между Анненками и Силикатным.

Очевидцы сообщили о ДТП на Грабцевском шоссе и подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

Согласно оперативным данным городской управы, в уборке города от снега задействованы 89 единиц техники. За ними можно наблюдать на онлайн-карте.

За снегоуборочной техникой можно следить на сайте горуправы.

Дорожная обстановка на 8:40 утра.

За ночь все деревья облепило снегом.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и днем 18 января. МЧС призывает калужан быть осторожными при нахождении на улице.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 08:49 12 1446
Тэги: авто дороги пробки снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 12 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Полная перезагрузка
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Edward Manigeti: несколько фактов из биографии автора «Метода Манигети»
Комплексное обслуживание коммерческих зданий
Будет ли считаться бесплатное скачивание отдельных песен в Интернете аудиопиратством?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru