На улицах Калуги затруднено движение после сильного снегопада
Утром во вторник, 18 января, на улицах Калуги затруднено движение после сильного снегопада, который накрыл город ночью.
Пробки образовались в Турынино, на улицах Генерала Попова, Московской, Набережной, Ленина, Жукова, Баррикад, Телевизионной, Карла Либкнехта, Грабцевском шоссе, дороге между Анненками и Силикатным.
Очевидцы сообщили о ДТП на Грабцевском шоссе и подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».
Согласно оперативным данным городской управы, в уборке города от снега задействованы 89 единиц техники. За ними можно наблюдать на онлайн-карте.
За снегоуборочной техникой можно следить на сайте горуправы.
Дорожная обстановка на 8:40 утра.
За ночь все деревья облепило снегом.
По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и днем 18 января. МЧС призывает калужан быть осторожными при нахождении на улице.
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