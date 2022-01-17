Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 18 января
В ночь на вторник, 18 января, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 января до 06:00 18 января:
- ул. Пролетарская (продолжение работ);
- ул. Воронина (завершение работ);
- пл. Телевизионная (по кругу);
- ул. Николо-Козинская (от ул. Тульской до ул. Мичурина - две стороны);
- ул. Энгельса.
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