Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 18 января

В ночь на вторник, 18 января, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 января до 06:00 18 января:

ул. Пролетарская (продолжение работ);

ул. Воронина (завершение работ);

пл. Телевизионная (по кругу);

ул. Николо-Козинская (от ул. Тульской до ул. Мичурина - две стороны);

ул. Энгельса.

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