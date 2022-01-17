ГИБДД Калужской области обеспокоилась качеством уборки дорог от снега

Калужская Госавтоинспекция обеспокоилась качеством содержания дорог в условиях постоянных снегопадов. Об этом в понедельник, 17 января, заявили в региональном управлении ГИБДД.

С начала 2022 года произошло 45 аварий с пострадавшими. В них пять человек погибли, 60 получили травмы.

Как считают в полиции, плохо почищенные дороги могли стать сопутствующим фактором для ДТП. Из-за снега не видна разметка. Жалобы от водителей поступают постоянно.

С начало года ГИБДД выдала коммунальщикам 340 предписаний о ненадлежащей уборке дорог от снега, составлены 15 протоколов за необеспечение безопасности дорожного движения по административной статье 12.34.

При этом водителей просят соблюдать правила парковки и убирать автомобили на время уборки дорог.

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