В Калуге два частных перевозчика планируют с апреля прекратить работу из-за финансовых трудностей

Как мы уже рассказывали, стоимость проезда в общественном транспорте Калуги с 1 февраля планируется повысить до 25 рублей. В понедельник, 17 января, соответствующий проект решения на совместном заседании комитетов поддержали депутаты городской Думы.

Ситуацию прокомментировал директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. По его словам, сохранение нынешних тарифов потребует субсидий из бюджета в размере 500 миллионов рублей.

- «Управление Калужского троллейбуса» не в состоянии в 2022 году работать по тарифам 2017 года, – заявил Витьков. – За эти годы значительно возросла стоимость электроэнергии, ГСМ, запчастей, кроме того, необходимо повышать заработную плату сотрудников УКТ. Тариф в Калуге один их самых низких в ЦФО, а половина пассажиров муниципального общественного транспорта – льготники. Без повышения тарифов предприятию потребуются субсидии из городского бюджета в сумме порядка 500 миллионов рублей в год.

В свою очередь заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО рассказал, что городскими властями принимаются все меры для обеспечения нормального функционирования общественного транспорта, но частные перевозчики также находятся в сложном финансовом положении.

Две частные компании намерены с апреля прекратить работу по перевозке пассажиров из-за финансовых трудностей, сообщил Шпиренко. Названия этих перевозчиков он пока не назвал.

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