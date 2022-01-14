Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 15 улиц для вывоза снега 15 января

Ночью и днем в субботу, 15 января, в Калуге планируется вывезти снег с 15 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 14 января до 06:00 15 января:

ул. 65 лет Победы;

м-н Кошелев (завершение работ);

пер. Труда (завершение работ);

ул. Тельмана (от ул. Московской до ул. Билибина);

ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина);

ул. Первомайская (от ул. Луначарского до ул. Воскресенской - завершение работ, далее - участок от пер. Салтыкова-Щедрина до ул. Луначарского);

ул. Театральная (завершение работ);

ул. Марата (от ул. Кирова до ул. Пушкина);

ул. Жукова (от пл. Победы до пл. Маяковского);

ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Салтыкова-Щедрина);

ул. Тульская (от ул. Степана Разина до ул. Киевка);

ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Марата);

ул. Воронина;

мост через р. Ока (от развязки до поворота на ул. Генерала Попова).

Вывоз снега в Калуге с 8:00 до 17:00 15 января:

мост через р. Ока (от развязки до поворота на ул. Генерала Попова) - продолжение работ;

ул. Телевизионная (от ул. Социалистической до ул. Труда).

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!