С семи улиц Калуги вывезут снег 14 января
В пятницу, 14 января, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В местах проведения работ может быть затруднено движение.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 14 января с 8:00 до 17:00:
- ул. Восточная,
- Восточный проезд;
- ул. Пушкина;
- пер. Труда;
- ул. Ленина (от ул. Ленина, 93 до пл. Старый торг);
- ул. Марата;
- ул. Кирова.
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