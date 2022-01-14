С семи улиц Калуги вывезут снег 14 января

В пятницу, 14 января, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В местах проведения работ может быть затруднено движение.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 14 января с 8:00 до 17:00:

ул. Восточная,

Восточный проезд;

ул. Пушкина;

пер. Труда;

ул. Ленина (от ул. Ленина, 93 до пл. Старый торг);

ул. Марата;

ул. Кирова.

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