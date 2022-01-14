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С семи улиц Калуги вывезут снег 14 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 10:01 0 423
С семи улиц Калуги вывезут снег 14 января

В пятницу, 14 января, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В местах проведения работ может быть затруднено движение.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 14 января с 8:00 до 17:00:

  • ул. Восточная,
  • Восточный проезд;
  • ул. Пушкина;
  • пер. Труда;
  • ул. Ленина (от ул. Ленина, 93 до пл. Старый торг);
  • ул. Марата;
  • ул. Кирова.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 10:01 0 423
Тэги: авто снег
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