Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

С улиц Калуги планируется эвакуировать еще 12 брошенных автомобилей. В четверг, 13 января, об этом сообщила городская управа.

Осмотр транспортных средств пройдет 20 января с 10:00 до 13:00.

Власти просят собственником машин на нем присутствовать.

ул. Суворова, д. 121, «Хендай» светло-вишневого цвета, К982МУ40,

ул. Промышленная, д. 4, «Хендай» белого цвета, В727ХЕ40,

ул. Московская, д. 104, «Мазда» синего цвета, М142СС40,

ул. Калинина, д. 18, «Шевроле» серебристого цвета, Н616ВН40,

ул. Гурьянова, д. 18, ВАЗ 21083 зеленого цвета, Р989АА40,

ул. Гурьянова, д. 71, «Форд» белого цвета, без номера,

ул. Гурьянова, д. 69 к.1, «Фольксваген Пассат» белого цвета, без номера,

ул. Пионерская, д. 18, ВАЗ 2110 зеленого цвета, Е825НВ40,

ул. Кирова, д. 16, ВАЗ 2115 серебристого цвета, О474АК196,

ул. Чичерина, д. 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,

ул. Клюквина, д. 1, ГАЗ 3110 серого цвета, Е231РХ40,

ул. Ленина, д. 66/3, «ЗАЗ Славута», В953УС40.

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