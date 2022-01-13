Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей
С улиц Калуги планируется эвакуировать еще 12 брошенных автомобилей. В четверг, 13 января, об этом сообщила городская управа.
Осмотр транспортных средств пройдет 20 января с 10:00 до 13:00.
Власти просят собственником машин на нем присутствовать.
- ул. Суворова, д. 121, «Хендай» светло-вишневого цвета, К982МУ40,
- ул. Промышленная, д. 4, «Хендай» белого цвета, В727ХЕ40,
- ул. Московская, д. 104, «Мазда» синего цвета, М142СС40,
- ул. Калинина, д. 18, «Шевроле» серебристого цвета, Н616ВН40,
- ул. Гурьянова, д. 18, ВАЗ 21083 зеленого цвета, Р989АА40,
- ул. Гурьянова, д. 71, «Форд» белого цвета, без номера,
- ул. Гурьянова, д. 69 к.1, «Фольксваген Пассат» белого цвета, без номера,
- ул. Пионерская, д. 18, ВАЗ 2110 зеленого цвета, Е825НВ40,
- ул. Кирова, д. 16, ВАЗ 2115 серебристого цвета, О474АК196,
- ул. Чичерина, д. 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,
- ул. Клюквина, д. 1, ГАЗ 3110 серого цвета, Е231РХ40,
- ул. Ленина, д. 66/3, «ЗАЗ Славута», В953УС40.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!