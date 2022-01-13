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Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 14:57 2 1362
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

С улиц Калуги планируется эвакуировать еще 12 брошенных автомобилей. В четверг, 13 января, об этом сообщила городская управа.

Осмотр транспортных средств пройдет 20 января с 10:00 до 13:00.

Власти просят собственником машин на нем присутствовать.

  • ул. Суворова, д. 121, «Хендай» светло-вишневого цвета, К982МУ40,
  • ул. Промышленная, д. 4, «Хендай» белого цвета, В727ХЕ40,
  • ул. Московская, д. 104, «Мазда» синего цвета, М142СС40,
  • ул. Калинина, д. 18, «Шевроле» серебристого цвета, Н616ВН40,
  • ул. Гурьянова, д. 18, ВАЗ 21083 зеленого цвета, Р989АА40,
  • ул. Гурьянова, д. 71, «Форд» белого цвета, без номера,
  • ул. Гурьянова, д. 69 к.1, «Фольксваген Пассат» белого цвета, без номера,
  • ул. Пионерская, д. 18, ВАЗ 2110 зеленого цвета, Е825НВ40,
  • ул. Кирова, д. 16, ВАЗ 2115 серебристого цвета, О474АК196,
  • ул. Чичерина, д. 16а, ГАЗ белого цвета, А294ВА177,
  • ул. Клюквина, д. 1, ГАЗ 3110 серого цвета, Е231РХ40,
  • ул. Ленина, д. 66/3, «ЗАЗ Славута», В953УС40.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 14:57 2 1362
Тэги: авто
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