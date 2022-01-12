Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 13 января

В ночь на четверг, 13 января, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 12 января до 06:00 13 января:

ул. Святослава Федорова (завершение работ);

пер. Вишневского (до онкологического диспансера, завершение работ);

ул. Баррикад (участок от ул. Константиновых до ул. Ленина, от ул. Воронина до ул. Плеханова);

ул. Ленина (от Старого Торга до ул. Ленина 93);

ул. Кирова (от пл. Театральной до скв. Мира, от скв. Мира до ул. Московской);

ул. Набережная (от Старого Торга до морского клуба, сторона парка);

ул. Суворова (от ул. Рылеева до ул. Московской);

ул. Фомушина;

мкрн. Кошелев.

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