В Калуге движение на улице Зерновой затруднено из-за ДТП

Днем в среду, 12 января, в районе путепровода Синие мосты в Калуге затруднено движение.

Очевидцы сообщили о ДТП на улице Зерновой недалеко от перекрестка с улицей Тарутинской.

Заторы образовались на улицах Зерновой, Тарутинской и Глаголева.

Дорожная обстановка в районе Синих мостов на 16:40.

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