В Калуге движение на улице Зерновой затруднено из-за ДТП
Днем в среду, 12 января, в районе путепровода Синие мосты в Калуге затруднено движение.
Очевидцы сообщили о ДТП на улице Зерновой недалеко от перекрестка с улицей Тарутинской.
Заторы образовались на улицах Зерновой, Тарутинской и Глаголева.
Дорожная обстановка в районе Синих мостов на 16:40.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!