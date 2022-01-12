С улиц Калуги за сутки вывезли 5600 кубометров снега

За минувшие сутки с улиц Калуги вывезли 5600 кубометров снега. Об этом в среду, 12 января, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он рассказал, что коммунальные службы привлекли дополнительные силы – 15 самосвалов и пять погрузчиков.

- Благодаря этому количество вывозимого снега уже увеличено до 5600 кубов – это 310 самосвалов, - пояснил Денисов. - Для сравнения: с начала снегопада своими силами мы вывозили по 180 машин (это 3000 кубов). Продолжаем работать в том же духе, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия снегопадов.

Ранее городская управа сообщала, что снег с улиц уберут до конца недели.

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