Горуправа Калуги планирует очистить улицы от снега к концу недели

Работы по уборке улиц от снега в Калуге планируется завершить к концу нынешней недели. Об этом в среду, 12 января, сообщила городская управа, комментируя критическую публикацию нашей читательницы в социальной сети «ВКонтакте».

- В настоящее время завершается уборка дорог 1 категории, техника направляется на уборку дорог 3 категории, ориентировочное завершение работ - конец недели, - заявили в администрации. - Для оперативного реагирования по вопросу несвоевременной уборки дорог, пожалуйста, обращайтесь в Единый диспетчерский центр: 8-800-450-10-02.

Ранее мы рассказывали о проблемах с уборкой снега в областной столице. Наиболее тяжелая ситуация во дворах.

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