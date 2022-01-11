Горуправа Калуги просит убрать автомобили с семи улиц и из одного микрорайона для вывоза снега 12 января

Ночью в среду, 12 января, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц и из одного микрорайона. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 11 января до 06:00 12 января:

переулок Вишневского (до онкологического диспансера);

ул. Святослава Федорова;

ул. Воробьевская;

проезд МЧС (от ул. Пушкина до ул. Георгиевской);

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Плеханова);

ул. Суворова (от ул. Октябрьской вниз до дома №1 и от ул. Октябрьской до ул. Московской);

ул. 65 лет Победы;

мкрн. Кошелев.

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