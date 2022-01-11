Городская управа Калуги предупредила об увеличении сроков уборки улиц от снега

После сильных снегопадов коммунальным службам Калуги понадобится больше времени для уборки улиц, чем это происходит в обычный период. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в управлении городского хозяйства городской управы.

- Делаем все возможное для оперативной уборки города, однако, несмотря на прилагаемые усилия, время полноценной, нормативной уборки будет больше обычного, - подчеркнули в управлении горхозяйства. - Просим жителей набраться терпения и благодарим за понимание. - При таком большом объеме работ, мы вынуждены выстраивать приоритеты и в первую очередь убираем дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также подъезды к социально значимым объектам. Особое внимание уделяем очистке тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

По информации городских властей, за первые 10 дней января в Калуге выпало больше месячной нормы осадков.

- Вся техника и люди наших обслуживающих организаций работают на максимальной загрузке, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Ранее мы публиковали репортаж о том, что творится после снегопадов в калужских дворах.

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