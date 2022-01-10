Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 11 января

Ночью и днем во вторник, 11 января, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, а также с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 10 января до 06:00 11 января:

ул. Набережная;

пл. Старый Торг;

сквер им. Ленина;

ул. Достоевского (от ул. Театральная до ул. Московской);

ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Театральной).

Вывоз снега в Калуге днем 11 января с 8:00 до 17:00:

ул. Московская (путепровод).

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