МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Калужской области 10 января

В понедельник, 10 января, в Калужской области ожидаются сильный снегопад и гололедица. Об этом предупреждает правительство региона со ссылкой на главное управление МЧС.

Калужане призывают по возможности не выходить на улицу. Тех, кому понадобилось выйти из дома, просят быть осторожными.

Калужских водителей попросили снизить скорость из-за гололедицы.

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