Калуга встала в пробках после сильного снегопада

Утром в понедельник, 10 января, в Калуге затруднено движение во всех районах города. Накануне вечером в областном центре выпало еще несколько сантиметров снега, и первый рабочий день после новогодних каникул калужане начинают в пробках.

По состоянию на 9 утра заторы образовались на улицах Фомушина, Гагарина, Кирова, Московской, Карла Либкнехта, Телевизионной, Никитина, Болдина, путепроводе Синие мосты, дороге между Анненками и Силикатным, на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках.

Очевидцы сообщают о ДТП на Московской площади, перекрестке улиц Кирова и Плеханова, Фомушина.

В ближайшие дни в Калужской области продолжатся снегопады и усилятся морозы. Но к выходным вновь потеплеет до нуля.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на своих страницах в соцсетях прокомментировал ситуацию с уборкой снега. Он поручил провести беседы с руководителями управляющих компаний и предприятий, чтобы они убирали закрепленные территории. А бригады коммунальщиков продолжат работать круглосуточно.

Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра 10 января.

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