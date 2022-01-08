Утром в Мещовском районе сгорел автомобиль

В деревне Карцево Мещовского района Калужской области сгорела машина. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар случился в субботу, 8 января, примерно в 8:20 на Колхозной улице. К счастью, никто не пострадал.

Марка автомобиля и причина возгорания пока устанавливаются.

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