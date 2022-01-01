В Калужской области опубликован график работы МРЭО на новогодних каникулах
В Калужской области Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД возобновят работу 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.
Опубликован график работы МРЭО на новогодних каникулах:
- Калуга – 4, 5, 6, 8 января,
- Обнинск – 4, 5, 6, 8 января,
- Кондрово – 4, 6 января,
- Балабаново – 4, 6 января,
- Сухиничи – 4, 6 января,
- Людиново – 4, 6 января,
- Киров – 5, 8 января,
- Малоярославец – 5, 8 января,
- Козельск – 5, 8 января.
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