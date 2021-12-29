В Калуге общественный транспорт станет бесплатным в новогоднюю ночь

В Калуге муниципальный общественный транспорт будет полностью бесплатным с 18:00 31 декабря до 01:00 1 января. об этом в среду, 29 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.

- В качестве подарка калужанам и гостям нашего города приняли решение в новогоднюю ночь сделать бесплатным проезд на муниципальном общественном транспорте для всех граждан, - говорится в сообщении горхозяйства.

Проехаться без оплаты можно будет и в автобусах, и в троллейбусах.

Но подарок не распространяется на транспорт частных перевозчиков.

Уличные парковки в Калуге также будут бесплатными с 31 декабря по 9 января.

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