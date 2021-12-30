Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 30 декабря

В четверг, 30 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Тульской, Автомобильной, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», дорогах Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль.

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