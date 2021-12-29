В Калуге ямочный ремонт на дороге у Синих мостов продолжится вечером 29 декабря

С 22:00 в среду, 29 декабря, в Калуге продолжится ямочный ремонт дороги между Синими мостами и улицей Зерновой. Об этом нам сообщили в управлении городского хозяйства. Напомним, работы планировалось завершить в ночь на среду, однако дорожники не уложились в отведенные шесть часов.

- В связи с большим объемом работ ямочный ремонт данного участка планируется продолжить предстоящей ночью с 22:00, - рассказали в управлении городского хозяйства.

В среду утром на Синих мостах и окрестных улицах образовались пробки. Водители вынуждены были ехать с минимальной скоростью из-за вырезанных ям на асфальте.

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