Утром в среду, 29 декабря, в Калуге остановилось движение на Синих мостах и окрестных улицах. Как сообщают очевидцы, причиной этому стал ямочный ремонт, который был запланирован на ночь, но не завершился в 4 часа.

- Мы уже 40 минут стоим, - рассказал один из водителей в 8 утра.

Затруднено движение на самом путепроводе Синие мосты, а также улицах Глаголева, Путейской, Тарутинской, Зерновой, Степном проезде.

Пробка по Глаголева со стороны центра растянулась на полтора километра – почти до Московской площади.

В городской управе пока не комментируют, когда именно удастся завершить ямочный ремонт.

UPD. Ремонт продолжится вечером 29 декабря.

Дорожная обстановка на 9 утра.

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