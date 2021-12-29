В Калуге остановилось движение на Синих мостах и окрестных улицах
Утром в среду, 29 декабря, в Калуге остановилось движение на Синих мостах и окрестных улицах. Как сообщают очевидцы, причиной этому стал ямочный ремонт, который был запланирован на ночь, но не завершился в 4 часа.
- Мы уже 40 минут стоим, - рассказал один из водителей в 8 утра.
Затруднено движение на самом путепроводе Синие мосты, а также улицах Глаголева, Путейской, Тарутинской, Зерновой, Степном проезде.
Пробка по Глаголева со стороны центра растянулась на полтора километра – почти до Московской площади.
В городской управе пока не комментируют, когда именно удастся завершить ямочный ремонт.
UPD. Ремонт продолжится вечером 29 декабря.
Дорожная обстановка на 9 утра.
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