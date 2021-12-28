Горуправа Калуги просит убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 29 декабря

Ночью и днем в среду, 29 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с семи улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, а также с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 28 декабря до 06:00 29 декабря:

ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина, далее - в сторону ул. Киевка);

ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Театральная);

ул. Достоевского (от ул. Театральная до ул. Московской);

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Ленина);

ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Ленина);

ул. Воскресенская.

Вывоз снега в Калуге днем 29 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Московская (путепровод от ул. Поселковой до ул. Азаровской).

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