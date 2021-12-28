В Калуге ограничат движение на дороге между Синими мостами и Зерновой ночью 29 декабря

В ночь на среду, 29 декабря, в Калуге будет ограничено движение на участке дороги между Синими мостами и улицей Зерновой. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

С 22:00 до 04:00 будет вестись ямочный ремонт.

- Дорога перекрываться не будет, однако движение может быть затруднено, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Напомним, ямочный ремонт самого путепровода Синие мосты завершился 24 декабря.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!