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Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 28 декабря

Ирина Будникова
Опубликовано: 28.12.2021 06:50 0 506
Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 28 декабря

Во вторник, 28 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, а также в районе площади Маяковского на улицах Грабцевское шоссе, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Площадь Победы и Степана Разина.  

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королёва, Менделеева, Цветкова и Пирогова, проспектах Ленина и Маркса, в районе Пяткинского и Самсоновского проездов.     

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, в Бабынинском, Перемышльском, Жуковском, Мещовском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 28.12.2021 06:50 0 506
Тэги: авто камеры дороги
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