В Калуге уличные парковки станут бесплатными с 31 декабря по 9 января

В период с 31 декабря по 9 января все уличные парковки в Калуге будут бесплатными. В понедельник, 27 декабря, об этом объявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Поздравляю калужан с наступающим Новым годом и Рождеством! – написал глава администрации у себя на страницах в социальных сетях. - Пусть грядущий год принесет вам только хорошие события, подарит яркие воспоминания и оправдает ваши ожидания!

Напомним, парковка на нескольких десятках улиц в центре Калуги является платной с 2014 года. Один час обходится автомобилистам в 35 рублей.

Платить нужно за парковочное место в дневное время – с 9:00 до 21:00, а на улице Суворова – с 9:00 до 19:00.

Помимо новогодних каникул, бесплатная парковка вводится 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

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