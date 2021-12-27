Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 28 декабря

Ночью и днем во вторник, 28 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, а также с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 декабря до 06:00 28 декабря:

мост через р. Ока (внутренние стороны);

ул. Первомайская (завершение работ);

ул. Беляева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Первомайская вдоль школы №8);

ул. Театральная;

ул. Марата.

Вывоз снега в Калуге днем 28 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Ленина (участок от ст. Калуга-1, нечетная сторона, в сторону ул. Суворова).

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