В Калуге изменили режим работы светофоров на перекрестке улиц Плеханова и Суворова. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Для обеспечения минимальных задержек транспортных средств, двигающихся по улице Суворова со стороны улицы Октябрьской, на перекрестке был применен метод отсечки встречного потока, - пояснили в управлении. - Этот метод позволяет осуществлять беспрепятственный левый поворот с наиболее загруженного направления.

На пять секунд сократилось время зеленого сигнала светофора для пешеходов.

- Движение на данном участке должно стать более комфортным и безопасным как для автовладельцев, так и для пешеходов, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.

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