Этот день в истории: 25 декабря советские войска перешли в наступление в Малоярославце

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 декабря.

1913 (по ст. стилю) – в тульской рабочей семье родился Георгий (Юрий) Дмитриевич Абрамов (1913 – 1974), ставший ведущим живописцем Калуги. Его произведения можно увидеть во многих музеях страны.

1941 – 43 армия перешла в наступление на Малоярославец.

1986 – Александру Ивановичу Щерба и Николаю Петровичу Ржеуцкому, освободителям Медыни от фашистских захватчиков, было присвоено звание «Почетный гражданин города Медыни».

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