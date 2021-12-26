Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 26 декабря

В воскресенье, 26 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль, в Бабынинском, Тарусском, Козельском, Боровском, Мещовском, Жуковском и Дзержинском районах.

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