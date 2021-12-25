Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 25 декабря

В субботу, 25 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге работать не будут.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, в Бабынинском, Козельском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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