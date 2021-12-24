На нескольких улицах Калуги затруднено движение вечером 24 декабря

Вечером в пятницу, 24 декабря, на несколько улицах Калуги затруднено движение.

Около 16:30 ДТП произошло на Синих мостах. Там столкнулись две легковушки. Заторы образовались на улицах Глаголева, Тарутинской и Зерновой.

Также авария произошла в микрорайоне Силикатный. Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Гурьянова и Карачевской.

В центре города пробки образовались Королева, Гагарина, Кирова, Кутузова, Ленина, Московской, Жукова, Тульской, площади Старый Торг.

ДТП на Силикатном.

Дорожная обстановка на 17:20.

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