Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 25, 26 и 27 декабря
На выходных и в понедельник, 27 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить ночью и днем 25, 26 и 27 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управления горхозяйства.
Вывоз снега в Калуге в ночь с 24 на 25 декабря, с 22:00 до 6:00:
- Гагаринский мост через Оку (до улицы Генерала Попова);
- ул. Карла Либкнехта, 29 (парковка);
- пл. Телевизионная;
- ул. Первомайская (от ул. Луначарского до ул. Воскресенская).
Вывоз снега в Калуге днем 25 декабря с 8:00 до 17:00:
- Дамба Яченского водохранилища.
Вывоз снега в Калуге днем 26 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Телевизионная.
Вывоз снега в Калуге в ночь с 26 на 27 декабря с 22:00 до 6:00:
- ул. Глаголева;
- ул. Первомайская;
- ул. Вилонова.
Вывоз снега в Калуге днем 27 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Телевизионная.
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