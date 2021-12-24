Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 25, 26 и 27 декабря

На выходных и в понедельник, 27 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить ночью и днем 25, 26 и 27 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управления горхозяйства.

Вывоз снега в Калуге в ночь с 24 на 25 декабря, с 22:00 до 6:00:

Гагаринский мост через Оку (до улицы Генерала Попова);

ул. Карла Либкнехта, 29 (парковка);

пл. Телевизионная;

ул. Первомайская (от ул. Луначарского до ул. Воскресенская).

Вывоз снега в Калуге днем 25 декабря с 8:00 до 17:00:

Дамба Яченского водохранилища.

Вывоз снега в Калуге днем 26 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная.

Вывоз снега в Калуге в ночь с 26 на 27 декабря с 22:00 до 6:00:

ул. Глаголева;

ул. Первомайская;

ул. Вилонова.

Вывоз снега в Калуге днем 27 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная.

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