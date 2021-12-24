В Калуге завершился ямочный ремонт Синих мостов

В ночь на пятницу, 24 декабря, в Калуге завершился ямочный ремонт путепровода Синие мосты. Об этом нам сообщили в управлении городского хозяйства.

- Завершен ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью в объеме 250 квадратных метров, - рассказали в управлении.

Работы проводились в ночь с 21 на 22 декабря и с 23 на 24 декабря. Движение по путепроводу в это время было полностью перекрыто.

Напомним, в 2022 году в Калуге планируется начать масштабную реконструкцию Синих мостов. Проезжая часть будет расширена до четырех полос. Большую часть расходов покроет инфраструктурный кредит на 536 миллионов рублей из федерального бюджета.

Работы на путепроводе были завершены в ночь на 24 декабря.

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