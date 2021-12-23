В Калуге движение на Синих мостах закроют ночью 24 декабря из-за ямочного ремонта
В ночь на пятницу, 24 декабря, в Калуге будет закрыто движение по путепроводу Синие мосты. Это связано с проведением ямочного ремонта на проезжей части, сообщили в управлении городского хозяйства.
Проехать по мосту нельзя будет с 00:00 до 04:00 24 декабря.
Объезд перекрытого участка будет организован по улице Путейской и Степному проезду.
- Приносим извинения за доставленные неудобства! – говорится в сообщении горхозяйства.
Схема объезда.
Напомним, в начале декабря на этом участке Синих мостов уже делали ямочный ремонт. Однако его хватило лишь на несколько дней. На прошлой неделе провести новый ремонт помешала поломка асфальтобетонного завода. А на этой - ремонт проводили в ночь на 22 декабря.
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