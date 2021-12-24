Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 24 декабря

В пятницу, 24 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Фёдорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, в Бабынинском, Тарусском, Мещовском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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