В Калуге улицу Тульскую перекрыли из-за ремонтных работ водоканала
Утром в четверг, 23 декабря, на улице Тульской в Калуге закрыли движение на участке между улицами Степана Разина и Энгельса.
- Тульская от Степана Разина до Ф. Энгельса перекрыта полностью. Ищите пути объезда, - написал один из очевидцев в сообществе «Калуга ДТП».
Проезд затруднен на улицах Энгельса и Жукова.
Причина перекрытия – ремонтные работы «Калугаоблводоканала», рассказали нам в управлении городского хозяйства.
- Работы по устранению утечки ведет ГП «Калугаоблводоканал», - прокомментировали в управлении. - 21-го числа устраняли непосредственно саму утечку, 22-го числа с 14:00 подготавливали разрытие под асфальтирование, сегодня будут асфальтировать участок.
Когда именно проезд по Тульской будет открыт, пока не уточняется.
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