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В Калуге улицу Тульскую перекрыли из-за ремонтных работ водоканала

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2021 11:19 0 507
В Калуге улицу Тульскую перекрыли из-за ремонтных работ водоканала

Утром в четверг, 23 декабря, на улице Тульской в Калуге закрыли движение на участке между улицами Степана Разина и Энгельса.

- Тульская от Степана Разина до Ф. Энгельса перекрыта полностью. Ищите пути объезда, - написал один из очевидцев в сообществе «Калуга ДТП».

Проезд затруднен на улицах Энгельса и Жукова.

Причина перекрытия – ремонтные работы «Калугаоблводоканала», рассказали нам в управлении городского хозяйства.

- Работы по устранению утечки ведет ГП «Калугаоблводоканал», - прокомментировали в управлении. -  21-го числа устраняли непосредственно саму утечку, 22-го числа с 14:00 подготавливали разрытие под асфальтирование, сегодня будут асфальтировать участок.

Когда именно проезд по Тульской будет открыт, пока не уточняется.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2021 11:19 0 507
Тэги: авто дороги
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