В Калуге улицу Тульскую перекрыли из-за ремонтных работ водоканала

Утром в четверг, 23 декабря, на улице Тульской в Калуге закрыли движение на участке между улицами Степана Разина и Энгельса.

- Тульская от Степана Разина до Ф. Энгельса перекрыта полностью. Ищите пути объезда, - написал один из очевидцев в сообществе «Калуга ДТП».

Проезд затруднен на улицах Энгельса и Жукова.

Причина перекрытия – ремонтные работы «Калугаоблводоканала», рассказали нам в управлении городского хозяйства.

- Работы по устранению утечки ведет ГП «Калугаоблводоканал», - прокомментировали в управлении. - 21-го числа устраняли непосредственно саму утечку, 22-го числа с 14:00 подготавливали разрытие под асфальтирование, сегодня будут асфальтировать участок.

Когда именно проезд по Тульской будет открыт, пока не уточняется.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!