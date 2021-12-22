Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 22 декабря

В среду, 22 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кондрово на улице Кооперативная, в селе Льва Толстого на улице Пушкина, а также в городе Медынь на улицах Кирова, Луначарского и проспекте Ленина.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, в Бабынинском, Жуковском, Мещовском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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