Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 21 декабря

Во вторник, 21 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Плеханово, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Фёдорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королёва, Цветкова и Пирогова, проспектах Ленина и Маркса, а также в районе Пяткинского и Самсоновского проездов.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, в Бабынинском, Мещовском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

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