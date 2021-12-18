В Калужской области из-за технического сбоя остановилась регистрация авто и выдача водительских удостоверений

В субботу, 18 декабря, из-за технического сбоя возникли проблемы в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Из-за этого в Калужской области временно прекратилась регистрация авто и выдача водительских удостоверений, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

- После устранения возникших проблем в воскресенье, 19 декабря, специалисты проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах, - заверили в полиции.

Сохранится и скидка в 30% для тех, кто оплачивал квитанции через Госуслуги и был записан на 18 декабря.

- Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы, - пояснили в ГИБДД.

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