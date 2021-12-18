Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 18 декабря

В субботу, 18 декабря, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Белоруссией, Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, в Бабынинском, Мещовском, Жуковском, Малоярославецком, Перемышльском, Козельском и Дзержинском районах.

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