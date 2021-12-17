Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18, 19 и 20 декабря
На выходных в Калуге планируется вывезти снег с 10 улиц. Работы будут проходить ночью 18, 19 и 20 декабря - с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управления горхозяйства.
Вывоз снега в Калуге в ночь на 18 декабря с 22:00 до 6:00:
- ул. Жукова (от пл. Маяковского до поворота на ж\д больницу и от ул.Хрустальная до пл. Маяковского);
- ул. Телевизионная;
- ул. Воскресенская;
- ул. Театральная (завершение работ);
- ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенская).
Вывоз снега в Калуге в ночь на 19 декабря с 22:00 до 6:00:
- ул. Телевизионная (завершение работ);
- ул. Пухова (от ул. Телевизионная до ул. Московская).
Вывоз снега в Калуге в ночь на 20 декабря с 22:00 до 6:00:
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Никитина;
- ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Марата);
- ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московская).
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