Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 18, 19 и 20 декабря

На выходных в Калуге планируется вывезти снег с 10 улиц. Работы будут проходить ночью 18, 19 и 20 декабря - с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управления горхозяйства.

Вывоз снега в Калуге в ночь на 18 декабря с 22:00 до 6:00:

ул. Жукова (от пл. Маяковского до поворота на ж\д больницу и от ул.Хрустальная до пл. Маяковского);

ул. Телевизионная;

ул. Воскресенская;

ул. Театральная (завершение работ);

ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенская).

Вывоз снега в Калуге в ночь на 19 декабря с 22:00 до 6:00:

ул. Телевизионная (завершение работ);

ул. Пухова (от ул. Телевизионная до ул. Московская).

Вывоз снега в Калуге в ночь на 20 декабря с 22:00 до 6:00:

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Никитина;

ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Марата);

ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московская).

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