Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 17 декабря

В ночь на пятницу, 17 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Список улиц:

ул. Жукова (от пл. Победы до поворота на ж/д больницу, далее до площади Маяковского);

ул. Суворова (до ул. Горького);

пл. Вокзальная;

ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенской);

ул. Театральная (от сквера Ленина до ул. Дзержинского);

ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Николо-Козинская);

ул. Достоевского (от ул. Плеханова до ул. Московской);

ул. Серафима Туликова (от кольца до ул. 65 Победы по четной стороне).

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