Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 17 декабря
В ночь на пятницу, 17 декабря, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться там.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Список улиц:
- ул. Жукова (от пл. Победы до поворота на ж/д больницу, далее до площади Маяковского);
- ул. Суворова (до ул. Горького);
- пл. Вокзальная;
- ул. Карпова (от ул. Марата до ул. Воскресенской);
- ул. Театральная (от сквера Ленина до ул. Дзержинского);
- ул. Дзержинского (от ул. Баумана до ул. Николо-Козинская);
- ул. Достоевского (от ул. Плеханова до ул. Московской);
- ул. Серафима Туликова (от кольца до ул. 65 Победы по четной стороне).
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